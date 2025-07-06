Yangın Kabusu Bitmiyor: 7 İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son günlerde artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı ancak Çankırı, Zonguldak, Kırklareli, Kastamonu, Bolu, İzmir ve Aydın’da yeni yangınlar çıktı. İşte yangınlara ilişkin son durum...

00.15 BOLU KONTROL ALTINDA

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 4 itfaiye aracı, 8 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı ve tankeri, 18 iş makinesi (11 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 3 treyler, 2 ekskavatör), 1 ambulans, 1 UMKE aracı, 11 hizmet aracı ve 2 öncü araçla müdahale edildi.

00.10 ÇANKIRI KONTROL ALTINDA

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 6 buçuk saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

21.42 BOLU BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangına, 160 personel, 40 araç ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenildi.

21.27 KIRKLARELİ KONTROL ALTINDA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarım arazisinde başlayıp askeri bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile askerlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, D100 karayolu Cebesoy Kışlası mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki askeri bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, itfaiye, Orman İşletme ekipleri ve askerlerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 70 dekar tarım arazisi ve askeri bölgede bulunan ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

21.26 ZONGULDAK KONTROL ALTINDA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Tepeören köyünde karaçam ormanında başlayan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Karadeniz Ereğli ve çevre ilçelerden çok sayıda belediyeye ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının ilerleyişi durduruldu. Alevler, çevredeki ziraat alanları ve fındık bahçelerine yaklaşmadan kontrol altına alındı.

Çevresi ziraat alanlarıyla çevrili, kapalı karaçam ormanında çıkan yangın yaklaşık 7 dönüm arazide etkili oldu. Yangının örtü yangını şeklinde geliştiği, ağaçlarda büyük hasar oluşmadığı ancak toprağın ve genç sürgünlerin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, başlayan soğutma çalışmaları sürüyor.

EKİPLER SABAHA KADAR NÖBET TUTACAK

Yangın bölgesinde tedbir amaçlı olarak ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattığı belirtildi.

19.41 İZMİR KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde Kapukaya ve Yüksekköy mahalleleri arasındaki mera ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

19.21 AYDIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

18.10 BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

17.46 ÇANKIRI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

17.30 AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kamışlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahaleye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve uçaklar da ekiplere havadan destek verdi.

17.18 KASTAMONU

Kastamonu’nun Tosya ilçesi ile Çankırı sınırında yer alan Yukarıkayı köyü yakınlarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye araçları yaptı. Alevlerin kontrol altına alınması amacıyla bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA