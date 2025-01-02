Orduspor Otobüsünün Suriye'de Ne İşi Var? Sırrı Çözüldü

Orduspor FK'nın takım otobüsünün Suriye'de görülmesi kafaları karıştırırken, kulüpten açıklama geldi. Açıklamada, takım otobüsünün 2 hafta önce satıldığı bildirildi.

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Orduspor Otobüsünün Suriye'de Ne İşi Var? Sırrı Çözüldü

Orduspor FK’nın takım otobüsünün Suriye’de görüntülenmesi sosyal medyada gündem olurken, kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

Orduspor FK takım otobüsünün Suriye’de görüldüğüne dair paylaşılan görüntülere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu otobüsün 2 hafta önce satıldığı belirtildi.

Orduspor Otobüsünün Suriye'de Ne İşi Var? Sırrı Çözüldü - Resim : 1

TFF 3. Lig’de mücadele eden 52 Orduspor FK’nın takım otobüsünün, Suriye’de görüldüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Kısa sürede yayılan görüntülerde, mor-beyazlı takımın logosunun bulunduğu otobüsün Şam’a doğru hareket ettiği görülüyor.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise otobüsün 18 Aralık 2024 tarihinde satıldığı ve kulüp ile ilişkisinin kalmadığı dile getirildi.

Kaynak: İHA

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