Ordu’da sağanak: Dere taşkını yaşandı

Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Sağanak yağışlar nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı noktalarda hasar oluştu, tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi ve dere taşkınları yaşandı.

Perşembe ilçesinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 7 dairede su yüksekliği yarım metreye ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri ile itfaiye ekipleri vidanjörler ile suların tahliyesini sağladı. Su baskınları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı.

Kaynak: İHA