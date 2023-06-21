Türkiye'de en az 21 mülteci ırkçı saldırılar sonucu hayatını kaybetti... TİHV'den nefret söylemine son verme çağrısı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Ocak 2020 - Kasım 2022 döneminde Türkiye’de en az 21 mültecinin ırkçı saldırılar sonucu öldüğüne dikkat çekti. Vakıf, Mültecilere/sığınmacılara yönelik her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine son verilmesi çağrısı yaptı.

TİHV, 20 Haziran Mülteciler Günü nedeniyle bir video hazırladı. BM’ye göre zorla yerinden edilenlerin sayısı 108 milyonun üzerinde olduğunun hatırlatıldığı videoda, zorla yerinden edilen her 5 kişiden 2’sinin çocuk olduğuna dikkat çekildi.

📢#DünyaMültecilerGünü'nde tüm toplumsal ve siyasal aktörlere hatırlatırız:



📌Her insan gibi mültecilerin/sığınmacıların da eşit ve devredilemez hakları vardır!



📌Mültecilere/sığınmacılara yönelik her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine son verilmelidir! #insanhakları pic.twitter.com/loBTjaxTtQ — TİHV-HRFT (@insanhaklari) June 20, 2023

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre, dünyada en çok mültecinin bulunduğu ülke olan Türkiye’de Ocak 2020 - Kasım 2022 döneminde en az 21 mülteci/sığınmacı ırkçı saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre, 2022 yılında 90 mültecinin, 2023’ün ilk 5 ayında ise 37 mültecinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen videoda şunlar ifade edildi:

“Tüm toplumsal ve siyasal aktörlere hatırlatıyoruz: Her insan gibi mültecilerin/sığınmacıların da eşit ve devredilemez hakları vardır! Mültecilere/sığınmacılara yönelik her türlü ayrımcılığa ve nefret söylemine son verilmelidir!”

Kaynak: Gerçek Gündem