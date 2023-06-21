Mesanesinden 11 santim büyüklüğünde iki büyük taş çıktı

Bayburt Devlet Hastanesi’ne böbrek ağrısı şikayetiyle gelen 85 yaşındaki bir vatandaşın mesanesinden toplam uzunluğu 11 santim olan taşlar yapılan ameliyatla çıkarıldı.

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Mesanesinden 11 santim büyüklüğünde iki büyük taş çıktı

İyi huylu prostat büyümesi sebebi ile idrar kesesini tam boşaltamayan hastanın mesanesinde zamanla taşlar oluştu. Ağrıları artarak büyüyen ve gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyen şikayetlerden pes eden hasta, Bayburt Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr Emin Gürtan tarafından yapılan ameliyatta, toplam uzunluğu 11 santimetre olan taşlar hastanın mesanesinden başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan hasta, gerçekleştirilen operasyonla eski sağlığına yeniden kavuşacağını ifade ederek, ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Emin Gürtan’a, ameliyat ekiplerine, kendisiyle iyi bir şekilde yakınen ilgilenen hastane yönetimine ve hemşirelere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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