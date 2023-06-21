Elazığ'da ağır hasarlı su deposu tek dokunuşla yerle bir oldu

Elazığ’da ağır hasarlı su deposu, iş makinesinin tek dokunuşu ile yıkıldı. Deponun saniyeler içinde tuzla buz olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Elazığ’da ağır hasarlı su deposu, iş makinesinin tek dokunuşu ile yıkıldı. Deponun saniyeler içinde tuzla buz olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilen yapıların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede merkez Olgunlar Mahallesi’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait su deposu, çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

Çalışmalar sırasında depo, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu. 

Kaynak: İHA

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Elazığ Deprem
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