Ordu'da Nüfus Artışı İçin Ödül Sistemi: 8 Çocuk Yapana İş, 10 Çocuk Yapana Araba

Kumru Belediyesi, nüfus artışını desteklemek amaçla başlattığı kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapan ailelere 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL ve 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar belirlendi. Buna göre, başvuru yapacak ailenin en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet etmesi, doğan çocukların T.C. kimlik numarasına sahip olması, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve IBAN bilgileriyle başvuru yapılması gerekiyor. Destek ödemelerinin, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ailelerin hesaplarına yatırılacak.

10 ÇOCUK YAPANLARA SIFIR ARAÇ

İlçede nüfusun son yıllarda düşüş gösterdiğini belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, “Kumru’muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak. Program kapsamında belirlenen desteklerimiz ise 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. Bu süreci Kumru halkımızla birlikte yürüteceğiz. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek” dedi.

Gençlere yönelik desteklerin de süreceğini belirten Yalçuva, nişan ve düğün organizasyonlarında belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA