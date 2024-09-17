Ordu'da Firari 13 Şüpheli Yakalandı

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Ordu'da Firari 13 Şüpheli Yakalandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 44 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 13 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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