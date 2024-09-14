Dikkat Çeken Araştırma: Vatandaş En Çok Bu 3 Kuruma Güveniyor
Asal Araştırma'nın son anketinde katılımcılara, "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisidir?" sorusu soruldu. Katılımcıların en çok güvendiği en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu oldu. Orduyu; polis ve cumhurbaşkanlığı takip etti.
Asal Araştırma 1 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, Türkiye'de en hangi kuruma güvenildiğini sordu. Katılımcıların en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu olurken, en az güvendikleri kurum ise yüzde 0,9 ile medya oldu.
EN ÇOK ORDUYA GÜVENİLİYOR
ASAL Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçları şu şekilde:
Ordu: %19.7
Polis: %16.5
Cumhurbaşkanlığı: %11.1
TBMM: %10.2
Bankalar: %4.2
ÖSYM:%4.0
YSK: %3.5
Belediyeler: %2.9
Diyanet: %2.0
MEDYAYA GÜVEN YOK
Yargı: %1.4
Politikacılar: %1.0
Medya: %0.9
Hepsine güveniyorum: %4.4
Hiçbirine güvenmiyorum: %18.2
Türkiye'de en güvendiğiniz kurum ?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) September 14, 2024
⚫️Ordu:%19.7
⚫️Polis: %16.5
⚫️Cumhurbaşkanlığı:%11.1
⚫️TBMM:%10.2
⚫️Bankalar:%4.2
⚫️ÖSYM:%4.0
⚫️YSK:%3.5
⚫️Belediyeler:%2.9
⚫️Diyanet:%2.0
⚫️Yargı:%1.4
⚫️Politikacılar:%1.0
⚫️Medya:%0.9
⚫️Hepsine güveniyorum:%4.4
⚫️Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2… pic.twitter.com/udYPeerRQ7