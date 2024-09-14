YRP’li Aydal’dan OVP Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, iktidarın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programına (OVP) ilişkin açıklama yaptı. Aydal, 2023 yılında hazırlanan ve 2025 yılında alınması planlanan vergi yaklaşık 9,61 trilyon iken, yeni hazırlanan OVP’de bu rakamın 11,24 trilyona çıkarıldığını belirterek, bunun enflasyon altında ezilen milyonlarca vatandaş için 1,6 trilyon ek vergi yükü anlamına geldiğini söyledi. Açıklamasında programların gerçekçi olmadığının altını çizen Aydal, AK Parti’nin 2006 yılından bu yana 20 kez OVP hazırladığını, programların orta vadede değil de neredeyse her yıl yeniden yazıldığını belirtti. Aydal, bu verinin dahi hükümetin yeni OVP’sinin gerçekçi olmadığını göstermeye yettiğini ifade etti.

HALKIMIZA VERİLEN YANLIŞ BİLGİ SADECE 9,9 MİLYAR DOLAR

Aydal, iktidarın Orta Vadeli Programına ilişkin eleştirilerini şöyle sıraladı:

''AK Parti Hükümeti 2006 yılından itibaren yirmi kez Orta Vadeli Program (OVP) hazırlamıştır. Üç yıllık olarak hazırlanan bu planlar gerçekçi olarak hazırlanmış olsa ve mali politikalar günlük değişmese 2006-2024 arası sadece altı adet orta vadeli programın hazırlanması gerekecekti. Dolayısıyla programlar orta vadede değil neredeyse her yıl yeniden yazılmaktadır. Sadece bu veri dahi hükümetimizin Orta Vadeli Programlarının gerçekçi olmadığını göstermeye yeterlidir. İki Program arasındaki en önemli fark 2025 yılında alınacak verginin arttırılmış olmasıdır. 2023 yılında hazırlanan ve 2025 yılında alınması planlanan vergi yaklaşık 9,61 trilyon iken yeni hazırlanan OVP’de bu rakam 11,24 trilyona çıkarılmıştır. Aradaki fark 1,63 Trilyondur. Daha kolay anlaşılması için 1.630 milyar olarak da ifade edebiliriz.

Hükümetin bu programı dikkatsizce hazırladığının bir başka örneği de Dış Ticaret Dengesinde yaptıkları 100 milyon dolarlık yanlışlıktır. Hükümetin hazırladığı tabloya dikkat edildiğinde 2023 için ithalatımız 362 milyar dolar, ihracatımız ise 255,6 milyar dolardır. Aradaki farkın 106,4 milyar dolar olması gerekirken Hükümetimizin hazırladığı tabloda 106,3 milyar dolar yazılmıştır. Aradaki kusurlu yazım sadece 100 milyon dolardır. Turizm gelirleri yazılırken de halkı aldatmaya yönelik yazımlar vardır. 2023’de yazılan OVP’da 2023 yılı kesinleşmiş Turizm geliri 46,5 Milyar dolar olarak yazıldığı halde, yeni hazırlanan OVP’da 2023 yılı Turizm geliri 55,9 Milyar dolar olarak yazılmıştır. Halkımıza verilen yanlış bilgi sadece 9,9 Milyar dolardır”

'2026 YILI FAİZ GİDERİNİ ARTIRMAYI UNUTMUŞLAR'

“Hazırlanan yeni OVP’de de cek-cak edebiyatından başka bir şey yok’’ diyen Aydal şu ifadeler kullandı:

''Rastgele hazırlanan OVP’de hükümetimizin arttırmayı unuttukları rakamlar da vardır. 2023’de hazırlanan OVP’de 2024 yılı faiz harcaması 1,276 Trilyon TL, 2025 için 1,833 Trilyon TL, 2026 için 2,321 Trilyon TL’dir. Bu rakamlar yeni hazırladıkları OVP’de 2024 için 1,351 trilyon TL, 2025 için 2,033 Trilyon TL’ye yükseltilmiştir. 2026 yılı için ödeyeceğimiz faiz harcamalarını ise her nasılsa arttırmayı unutarak bir öncekiyle aynı rakamda, 2,321 Trilyon TL’de bırakmışlardı.''

Kaynak: ANKA