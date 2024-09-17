Nesli Tükenmekte Olan Kuşu Doğaya Saldılar

İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan işçiler, uçmakta zorlanan bir kuş gördü.

Kuşu yakalayan işçiler, inceleyip besledi. Yaptıkları incelemede nesli tükenmekte olan balaban kuşu olduğunu fark eden işçiler, ilk kez gördükleri kuşu doğaya saldı.

Kaynak: İHA