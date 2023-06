Onur Yaser Can davasında mahkeme 'işkence'yi görmezden geldi: Polislere ödül gibi ceza

Onur Yaser Can'ın Haziran 2010'da çıplak arama ve işkenceye maruz bırakılması sonrası hayatına son vermesine yönelik dava bugün görüldü. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan 5 polisten 4'üne 6'şar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2010’da gözaltına alınıp kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakıldıktan sonra yaşamına son veren Onur Yaser Can’ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4’ü polis 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

4 POLİSE 6'ŞAR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, BİR POLİSİN BERAATİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme; Hakan Aydın, Muhammet Ongun, Onur Ülker ve Yunus Başay hakkında ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçundan ayrı ayrı altı yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Bu sanıklar hakkında Başsavcılığın 2010 yılında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan takipsizlik kararı verdiğini hatırlatarak bu suçtan hüküm kurulmamasına karar verildi.

Sanıkların tek bir suç işleme kastıyla hareket ettiğini savunan heyet, suçlamanın zincirleme olmadığına hükmetti. Sanık bilirkişi Zafer Kökdemir’in ise beraatına karar verildi.

MAHKEME 'İŞKENCE' SUÇLAMASINI GÖRMEZDEN GELDİ

Mahkeme heyeti; Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can ile avukatlarının dile getirdiği ‘işkence’ suçlamasıyla ilgili (kararda işkenceyi dile getirmeksizin) takdirin İstanbul başsavcılığında olduğunu belirterek bu suçlama yönünden hüküm kurmaksızın ve suç duyurusunda bulunmaksızın dosyayı savcılığa yolladı.

NE OLMUŞTU?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda narkotik polisi tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bundan iki gün sonra, "tutanaklarda eksiklik olduğu" gerekçesiyle tekrar karakola çağrıldı. 23 Haziran 2010’da üçüncü kez ifadeye çağrılan Can aynı gün intihar etti. İntiharının ardından annesi Hatice Can, oğlunun pantolonunun arka cebinde, üzerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığına ilişkin ifadelerin yazılı olduğu bir not buldu.

Anne Hatice Can da 2014 yılında intihar etti. Baba Mevlüt Can ise sağlık sorunlarından dolayı 2019 yılında hayatını kaybetti. Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can ise tüm ailesini yitirmesine neden olayların sorumlularının gereken cezayı alması için mücadelesini sürdürüyor.