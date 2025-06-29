Omega Grup’tan 1,18 Milyon Dolarlık Yatırım! Rekor Oldu

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Grubun hedefleri arasında, 2025 yılı sonuna kadar toplam satış hacmini yüzde 55 artışla 68 milyon dolara ulaştırmak ve Omega Enerji ve Elektrik Teknolojileri şirketinde ihracat oranını yüzde 55’e çıkarmak yer alıyor. Orta vadede bu oran yüzde 80’e kadar yükseltilmek isteniyor.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKTA

Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, yaptığı açıklamada, grubun geleceğe dijital altyapılarla hazırlandığını belirtti. Çelebi, “Değişimi izlemek değil, ona yön vermek için çalışıyoruz. Kolektif vizyonumuz, Ar-Ge odaklı büyümemizin temel taşı” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE KARBON AYAK İZİ AZALIYOR

Grup, enerji ve su yönetiminde gerçekleştirdiği verimlilik adımlarıyla karbon ayak izini 2024’e kıyasla yüzde 25 azalttı. Enerji yoğun cihazlarda sağlanan bakım ve kontrol sistemleriyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu elde edildi.

4 YENİ YAZILIMLA DİJİTAL İZLEME VE YÖNETİM

Omega Grup, üretimden saha operasyonlarına kadar birçok alanda dijital sistemleri entegre etti. Omega Smart Panel, Smart Screen, ProAsist Smart Screen ve Mr Usta Operasyon Yazılımı gibi dört yeni platformla üretim, bakım ve servis süreçleri anlık olarak izlenip yönetilebiliyor. Ayrıca Siemens iş birliğiyle hayata geçirilen Robotik Süreç Otomasyonu kapsamında iki yazılım robotu aktif olarak kullanılıyor.

EĞİTİMDE DE YATIRIM SÜRÜYOR

Grup, Türkiye genelinde 800’den fazla çözüm ortağına teknik eğitim ve operasyonel destek sağlıyor. Meslek liseleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında Şişli, Bayrampaşa, Esenler ve Alibeyköy'de dört aktif Omega sınıfı bulunuyor. Yıl sonuna kadar dört yeni okulda daha sınıf açılması planlanıyor.

GENÇLERE MENTORLUK VE STAJ DESTEĞİ

Okan, Gedik, Gelişim ve Kültür üniversiteleriyle yürütülen akademik iş birlikleri kapsamında öğrencilere staj ve kariyer desteği sunuluyor. Omega, yıl sonuna kadar üç yeni üniversiteyle daha protokol imzalamayı hedefliyor. Son iki yılda 400’ü aşkın öğrenciye teknik eğitim sağlayan grup, ProAsist Akademi aracılığıyla dijital eğitim programları da yürütüyor.

TEKNİK MESLEKLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Öner Çelebi, meslek liselerinin önemine dikkat çekerek ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini belirtti. Çelebi, “Önümüzdeki beş yıl içinde teknik eleman ihtiyacının artacağını öngörüyoruz. Mesleki eğitime duyulan ilginin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.