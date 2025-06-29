Didim'deki Maki Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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Didim'deki Maki Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Didim'in Fevzipaşa Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ASKİ de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için büyük bir gayretle mücadele ederken, sahada çok sayıda araç ve personel görev yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle bölgede koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Olayın ilk anından itibaren tüm ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Yangını kontrol altına almak ve daha fazla alanın zarar görmesini engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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