Bir İğneyle Hayatı Mahvoldu... 6 Yaşındaki Ebrar Ne Yürüyebiliyor Ne Görebiliyor Ne de Konuşabiliyor

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Adana’nın Seyhan ilçesinde 29 Aralık 2024’te üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören 6 yaşındaki Kamile Ebrar Günsel, iğneye karşı alerjik reaksiyon gösterdi. Minik Kamile Ebrar, görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

Şükrü Günsel üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile Ebrar Günsel’i 29 Aralık 2024’te 5 Ocak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu Kamile Ebrar Günsel’e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne, acil serviste yapıldı. Ertesi gün baba Günsel, doktorun reçete ettiği ilacın eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması için mahalledeki sağlık kabinine götürdü. Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile Ebrar Günsel’in kalbi durdu. Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı olamayınca Günsel önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü. İlaca alerjik reaksiyon gösterdiği belirlenen Kamile Ebrar Günsel’in duran kalbi, 24 dakika sonra tekrar çalıştırıldı. 6 ay yoğun bakımda kalan Günsel, görme ve konuşma yetisini kaybetti. Hazırlanan rapora göre, anafilaktik şok nedeniyle fenalaştığı belirlenen Kamile Ebrar Günsel, tedavisinin ardından taburcu edildi. Eve götürülen Günsel, cihazlara bağlı şekilde nefes alıp, burundan verilen mama takviyesiyle beslenerek yaşam mücadelesi sürdürmeye başladı.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Günsel'in sağlık kabini işletmecisi G.Ç. hakkında şikayetçi olmasının ardından başlatılan incelemede savcılık takipsizlik kararı verdi. Hukuk mücadelesi başlatan Günsel, avukatları aracılığıyla bu karara itiraz etti.

Günsel, kızının durumuyla ilgili şu yürek parçalayan ifadeleri söyledi:

“Kızım anasınıfının en başarılı öğrencilerindendi. Öğretmenleri onu hep takdir ederdi. Şimdi ise ne okula gidebilecek ne arkadaşlarıyla oynayabilecek ne de istediği kıyafetleri giyebilecek. Yetkililerden bir an önce bu olaya el atmalarını, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

Kaynak: DHA