Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağmuru! Bir Haftada...

Bartın'da polis son bir haftada 3 bin aracı denetlerken, kurallara uymayan 85 sürücüye de toplamda 840 bin 64 TL ceza kesildi.

Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağmuru! Bir Haftada...
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Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bartın'da 21-27 Haziran tarihleri arasında toplam 3 bin araç kontrol edildi.

Denetimlerde abart egzoz kullanımından 15 araç sürücüsüne 32 bin 505 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 sürücüye 92 bin 813 TL, ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 37 sürücüye 691 bin 49 TL, 24 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinlemek sebebiyle 23 bin 832 TL idari para cezası yazıldı.

Polis ekipleri araç sürücülerine trafiği tehlikeye sokabilecek durumlardan uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: İHA

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