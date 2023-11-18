Olumsuz hava koşulları İstanbul'u vurdu: Bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Olumsuz hava koşulları İstanbul'u vurdu: Bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek

Son günlerde Meteoroloji, AFAD ve AKOM'un uyarılarda bulunduğu yağışlı ve fırtınalı hava İstanbul'u etkisi altına aldı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

YARINKİ UÇUŞLAR DA İPTAL EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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