Uçuşu olanlar dikkat: THY, 154 seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 49'u bugün, 105’'i de yarın olmak üzere toplam 154 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18.11.2023 ve 19.11.2023 tarihlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı’nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem