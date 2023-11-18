Kar, yağmur ve fırtına, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten uyardı: İstanbul'da kırmızı alarm verilmeli, tarihi afet geliyor!
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışlı hava için uyarılarda bulundu. İstanbul'da fırtına ile birlikte kar yağışının geleceğini belirten Ökten, "Kırmızı alarma geçilmesi lâzım. İstanbul'da yarın tarihi bir fırtına bekleniyor" dedi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek" ifadelerine yer verildi.
"TARİHİ BİR FIRTINA BEKLENİYOR"
Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "Yarın için kırmızı alarma geçilmesi lâzım. Bizde maalesef yaşa ve gör durumu çok oluyor. İstanbul'da yarın tarihi bir fırtına bekleniyor. Rüzgar hamleleri şehrin kuzeyinde 120 km'yi geçecek. 2004'te rekor 122.3 km idi ve şehirde hayat durdu" dedi.
"SULU KAR VAR"
Paylaşımında Ökten, "Yarın sabah İstanbul'da sulu kar var. Yükseklerde ince bir örtü oluşabilir" ifadelerini kullandı.
Yarın İstanbul'da rüzgarın sert eseceği ilçeleri sıralayan Ökten, şöyle devam etti:
" -Üsküdar - Beşiktaş hattında 100 km hızında rüzgar bekleniyor,
- Kavacık - Levent hattında 110 km,
- Beykoz - Sarıyer hattında 120 km,
- Riva - Anadolu Feneri arasında 130 km"
"TİPİ ŞEKLİNDE KAR"
Öte yandan Ökten, "Fransa modeli Pazar sabahı için İstanbul'a tipi şeklinde kar verdi" dedi.