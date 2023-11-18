Kar, yağmur ve fırtına, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten uyardı: İstanbul'da kırmızı alarm verilmeli, tarihi afet geliyor!

"TARİHİ BİR FIRTINA BEKLENİYOR"

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "Yarın için kırmızı alarma geçilmesi lâzım. Bizde maalesef yaşa ve gör durumu çok oluyor. İstanbul'da yarın tarihi bir fırtına bekleniyor. Rüzgar hamleleri şehrin kuzeyinde 120 km'yi geçecek. 2004'te rekor 122.3 km idi ve şehirde hayat durdu" dedi.