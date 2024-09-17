Ölümlü Mide Küçültme Ameliyatına Soruşturma

Ordu Fatsa'da 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın, Özel Medi-Tech Hastanesi'nde yapılan mide küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Ölümlü Mide Küçültme Ameliyatına Soruşturma

Ankara’da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi’nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ailesi, operasyonu gerçekleştiren doktor Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar’ gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUŞTURMA KARARI

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı’na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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