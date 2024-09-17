Havada Tehlikeli Anlar! THY ve SunExpress Uçaklarına Soruşturma

THY ve SunExpress uçaklarının birbirlerine tehlikeli bir şekilde yaklaşmasının ardından, olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından "ciddi" statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Havada Tehlikeli Anlar! THY ve SunExpress Uçaklarına Soruşturma

Türk Hava Yolları'nın (THY) Madrid-İstanbul ve SunExpress'in Dalaman Londra Gatwick seferini yapan uçağı Kuzey Makedonya Hava Sahasında tehlikeli bir şekilde birbirine yaklaştı. Trafik Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS) uyarısı sonrasında uçaklar kaçınma manevrası yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 Eylül tarihinde Makedonya Hava Sahası'nda meydana gelen olayda, THY'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı tehlikeli bir yakınlaşma içine girdi. 36 bin feet irtifada gerçekleştirilen uçuşta Üsküp semalarında TCAS uyarı verdi.

Sistem Boeing'e tırmanma bilgisi verdi. Karşı taraftan gelen THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatı verdi. Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı.

Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti.

Olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından "ciddi" statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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