Japonya'da 100 Yaşın Üzerindeki Kişilerin Sayısı Rekor Kırdı

Japonya'da 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 54 yıl üst üste artarak 95 bin 119 ile rekor seviyeye ulaştı.

Düşük doğum oranları ve azalan genç nüfus sorunlarıyla mücadele eden Japonya yaşlı nüfus konusunda yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın verilerine göre, 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 54 yıl üst üste artarak Eylül ayı itibariyle 95 bin 119 ile rekor seviyeye ulaştı. 100 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 83’lük kısmını 83 bin 958 kişi ile kadınların oluşturduğu bildirilirken, yüzde 17’lik kısmını ise 11 bin 161 kişi ile erkeklerin oluşturduğu kaydedildi. 100 yaşını geçenlerin toplam sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 bin 980 arttığı bildirilirken, ortalama yaşam süresinin de 3 yıl sonra ilk kez artarak kadınlar için 87,14'e, erkekler için ise 81,09'a yükseldiği ifade edildi. Güncel verilere göre en yaşlı erkek 110 yaşındaki Kiyotaka Mizuno olurken, en yaşlı kadın ise aynı zamanda dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki Tomiko Itooka oldu.



61 yıl önce sayıları 153’tü

Bu alandaki verilerin toplanmaya başlandığı yıl olan 1963’te 153 olarak bilinen 100 yaş ve üzeri kişi sayısı, 1981'de bin, 1998'de ise 10 bin sınırını aşmıştı. Ortalama yaşam sürelerinin tıp endüstrisi ile tedavi ve bakım hizmetlerindeki gelişmeler nedeniyle düzenli olarak arttığı değerlendiriliyor.