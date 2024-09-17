Samsun'da Jandarman Esrar Operasyonu

Samsun'da jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda kilogramlarca kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'da Jandarman Esrar Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 34 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, B.Ş. (48) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve ormanlık alanda yapılan aramada, 63 Kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
TÜBİTAK Başkanlığına Atanmıştı: Aydın Görevi Devraldı TÜBİTAK Başkanlığına Atanmıştı: Aydın Görevi Devraldı
Sıla Bebek Hakkında Acı Gerçek Ortaya Çıktı: Aile Yakınları Tehlikeyi Biliyormuş Aile Yakınları Tehlikeyi Biliyormuş
Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki