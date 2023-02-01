Ölümle tehdit edilen baro başkanına destek: 'Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz'

Ölümle tehdit edilen Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'e 81 barodan destek geldi. Baroların ortak açıklamasında "Yeni bir Ali Günday vakası, tekrar edecek bir Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz” denildi.

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Ölümle tehdit edilen baro başkanına destek: 'Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz'

Diyarbakır Barosu Nahit Eren sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. Eren'in tehdit edilmesine ilişkin 81 baro başkanı ortak bir açıklama yaptı.

81 baro başkanının açıklamasında, “Son zamanlarda Diyarbakır Barosu Başkanımız Av. Nahit Eren’in sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edilmesi kabul edilemez! Yeni bir Ali Günday vakası, tekrar edecek bir Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz” denildi.

Türkiye Barolar Birliği ve 81 baronun ortak açıklaması şöyle:

“Anonim hesaplardan yapılan alçakça tehditlerde, başkanımızın çocukları da dahil olmak üzere tüm ailesi ve akrabalarının da fotoğraflarının paylaşılması; işin vehametini yeterince açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Demokrasi iklimi ve hukukun üstünlüğü şemsiyesi altında mücadelenin ancak ve yalnızca fikirle olabileceğini kabul eden, şiddetin her türlüsüne ve masum insanların alçakça ölümle tehdit edilmesine sonuna kadar karşı çıkan bizler, kolluk güçleri, adli makamlar ve bütün organlarıyla devleti ciddiyete, olayın üzerine hassasiyetle gitmeye ve failleri derhal bulup cezalandırmaya davet ediyoruz.

Yeni acılar, yeni trajediler yaşanması istenmiyorsa; geç kalınmadan ilgilileri görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Karanlık güçlerin tehditleri karşısında aşağıda imzası bulunan Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren’in yanında olduğumuzu ve tereddütsüz biçimde destek verdiğimizi kamuoyuna duyururuz.”

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