Kış aylarında artış gösteriyor: Strep A belirtilerini görmezden gelmeyin

İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da onlarca çocuğun ölümüne sebep olan Strep A enfeksiyonu Türkiye’de görüldü.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler verdi.

A grubu Beta Hemolitik Streptokok toplumda Beta enfeksiyonuna neden olan çok yaygın bir enfeksiyöz bakteridir. Sıklıkla bademcik ve boğaz enfeksiyonuna neden olmasının yanında bazen de cilt enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu bakteri nadiren zatürre, kemik ve eklem enfeksiyonları, Erizipel ve toksik şok sendromu gibi hayatı tehdit edici enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

"5-15 YAŞ GRUBUNDA BEYİN TUTULUMUNA NEDEN OLABİLİR"

Sağlıklı insanın normal florasında bulunan (vücutta yaşayan ancak herhangi bir hastalığa neden olmayan) bakteri bazı koşullarda sayıca artarak klinik semptomlara neden olabilmektedir. Herhangi bir şikâyete neden olmayan bu bakterinin tedavi edilmesi gerekmez. Bulunduğumuz dönemde Covid pandemisinin etkisinin azalmasıyla birlikte maske-mesafe- hijyen koşullarına gösterilen hassasiyetin azalmasıyla birlikte solunum yolu viral enfeksiyonlarının yanında Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyon sıklığı da oldukça artmıştır. Sıklıkla 5-15 yaş grubu çocuklarda tonsillofarenjit (bademcik-boğaz enfeksiyonu), tedavi edilmemiş çocuklarda Akut Romatizmal Ateş (Ateşli eklem romatizmasına) neden olarak kalıcı kalp kapağı ve beyin tutulumuna neden olabilir. Bu enfeksiyona bağlı Akut Romatizmal Ateş tablosu genellikle çocukluk çağında görülür ve bağışıklık sistemimizin bakterinin bir proteinine karşı oluşturmuş olduğu antikorların başta kalp kapağı olmak üzere, merkezi sinir sistemi ve cildi etkilemesi ile karakterize romatizmal bir kliniktir. Bu tabloda bazen 20 yaşa kadar bazen ömür boyu aylık penisilin profilaksileri (koruyucu tedavi) gerekebilir.

GENELLİKLE SONBAHAR-KIŞ AYLARINDA GÖRÜLÜYOR

Bu hastalığın bakteriyel bir hastalık olması nedeniyle antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekmektedir. Sıklıkla sonbahar-kış döneminde görünmesine karşın 4 mevsim hastalık görülebilir.

Antibiyotik tedavisi gerektirmeyen diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarından (Coronavirüs, İnfluenza (Grip virüsü), Adenovirüs, RSV…) farklı olarak bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonda şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü olmasının yanında burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi semptomların olmaması veya çok silik görünmesi oldukça ayırt edici bulgulardır. Ancak Streptokoksik, bademcik ve boğaz enfeksiyonlarını diğer viral enfeksiyonlardan ayırt etmek her zaman muayene ile mümkün olmayabilir. Teşhis için boğaz sürüntüsünden hızlı antijen testi ve kültür testi ile tanı konulabilir. Medyada çıkan haberlerin aksine ölümcül seyreden Streptokok Pyogenes enfeksiyonları oldukça nadirdir.

Özelikle burun tıkanıklığı ve akıntısı olmayan, öksürük olmayan şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, yüksek ateşi olan hastaların hekim tarafından muayene ve tetkik edilmesi gerekmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaklaşık %90'dan fazlası viral enfeksiyonlar tarafından meydana gelirken tüm ateşli hastalıklarda antibiyotik kullanmak yarardan çok zarara neden olabilir. Diğer virüs enfeksiyonlarında da olabilmesine karşın bademcikler üzerinde beyaz lekeler ve membran denilen tabaka Beta enfeksiyonunda oldukça sıktır. Antibiyotik tedavisi ile hızla iyileşme sağlanır. Ancak hekim önerisi dışında şüpheli veya kesin enfeksiyon teşhisi konmadan antibiyotik kullanmak doğru değildir.

Kaynak: Gerçek Gündem