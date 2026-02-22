Ölümle Burun Buruna 24 Saat: 80 Yaşındaki Kadın 5 Metrelik Yarıkta Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Hasdümen Mahallesi’nde kaybolan yaşlı kadın, ekiplerin sabaha karşı yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayalık alanda yaralı halde bulundu.

Hasdümen Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Şahin, 21 Şubat Cumartesi sabahı küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Gün boyu kendisinden haber alınamaması üzerine oğlu Mesut Şahin, durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve JASAT ekipleri yönlendirildi.

Arama faaliyetleri sırasında Ayşe Şahin’e ait küçükbaş hayvanlar arazide tespit edildi, ancak Şahin’e ulaşılamadı.

KAYALIK BÖLGEDE SIKIŞTI

Gece boyunca aralıksız süren arama çalışmaları, sabahın ilk saatlerinde yeniden yoğunlaştırıldı. Ekipler, Hasdümen Mahallesi Gölcük mevkisinde gelen ses üzerine kayalık alana sevk edildi. Yapılan incelemede Ayşe Şahin’in yaklaşık 5 metre derinliğindeki bir yarığa düştüğü ve burada sıkıştığı belirlendi.

AYAKLARINDA KIRIKLAR OLDU

Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, kayalıklar arasında yaralı halde bulunan Şahin, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma sırasında bir görevlinin "Canın acıyor mu?" sorusuna Şahin’in "Bayağı acıyor" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

İlk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Şahin’in ayaklarında kırıklar olduğu bildirildi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTA'

Hasdümen Mahallesi Muhtarı Bayram Bulut, arama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oğlunun bizlere kaybolduğunu bildirmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdik. Dün saat 19.00'dan itibaren bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle arama çalışması yaptık. Birkaç saat sonra otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları bulduk. Gece geç saatlere kadar arama çalışması devam etti. Kısa süre verilen aranın ardından sabaha kadar arama çalışmasına devam ettik. Arama esnasında ses duyduk, oraya yöneldiğimizde kayalık alanın içinde teyzemizi bulduk. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile Ayşe teyzemiz düştüğü yerden çıkarıldı. Allah'a şükürler olsun hayatta olması bizleri sevindirdi”

Kaynak: DHA