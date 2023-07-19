Ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı... Mezuniyet töreninde LGBT bayrağı açan öğrenciye jet soruşturma

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, mezuniyet töreninde sahneden LGBT bayrağı açan Melisa Caymaz hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Rektörlük açıklamasında bayrak için paçavra dedi, "Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi öğrencisi Melisa Caymaz, mezuniyet töreni sırasında gökkuşağı bayrağı açarak sahneden indi. Önce sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Caymaz daha sonra da Yeni Şafak gazetesinin hedefi oldu.

Caymaz'ın görüntülerini yayınlayan Yeni Şafak yaşanan olayı “Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası” başlığı ile haberleştirdi. Caymaz'ın açık ismini haberde yayınlayan gazete, “Türk ve Müslüman aile yapısını hedef alıp, toplum ahlakını dinamitleyen LGBT sapkınlığı üniversitede hortladı” ve “Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sahneye çıkan bir kız öğrenci, merdivenlerden inerken beline sakladığı LGBT paçavrasını açarak provokasyon yaptı” ifadelerini kullanırken, üniversite yönetiminin öğrenci hakkında soruşturma açtığı öne sürüldü.

Hedef gösterilmesinin ardından Caymaz'a yönelik tehditler de arttı. Sosyal medya üzerinden nefret içerikli söylemlere maruz kalan Caymaz, ölüm tehditleri almaya başladı.

Caymaz'ın görüntülerini paylaşan kullanıcılardan biri erkek şiddeti sonucu katledilen kadınlar için oluşturulan dijital anıt niteliğindeki “anitsayac.com” isimli siteyi işaret ederek, “En kısa sürede senin de ismini anıtsayaca altın harflerle yazdıracağız” ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi, bu eylemi "provokasyon" olarak nitelendirerek açılan LGBT bayrağını da ‘paçavra’ olarak nitelendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bolümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden birisi kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır.

Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



