Ölüm Saçan Sinekler Türkiye'de! Uzman İsim Bulaşan Virüslere Karşı Uyardı

Ölümcül Batı Nil Ateşi ve Dang Humması'na neden olan sivrisinekler için Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan hayati bir uyarı geldi. Batı Nil Ateşi virüsünü taşıyan sivrisinek türünün en son 2019'da İstanbul'da salgına yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, yurt dışı seyahatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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Ölüm Saçan Sinekler Türkiye'de! Uzman İsim Bulaşan Virüslere Karşı Uyardı

Türkiye'de etkili olan aşırı sıcaklar ve nemli havanın etkisiyle yaz aylarında artan enfeksiyon hastalıkları içinde şu an ishaller başı çekiyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı (KLİMİK) Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bunun her yıl beklenen mevsimsel bir artış olduğunu kaydederek, şu an asıl endişe duydukları konunun sivrisineklerden bulaşan viral hastalıklardan Batı Nil Ateşi ile Dang Humması olduğunu söyledi.

5 SENE ÖNCE İSTANBUL'DAYDI

Prof. Dr. Yavuz, her iki hastalığa da neden olan sivrisinek türlerinin ülkemizde de olduğunu, Batı Nil Ateşi virüsünü taşıyan türün ülkemizde yıllardır görüldüğünü ve en son 2019’da İstanbul’da bir salgına yol açtığını kaydederek, geçen yıl Yunanistan’da 100’den fazla olgu bildirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz, Dang Humması'nın ise şu an Avrupa ve İran’da yerel olarak yayılıp pek çok vakaya yol açtığını vurguladı ve bu bölgelere seyahat sırasında hasta olunması halinde, vektör sivrisinek Aedesler’in ülkemizde de bulunması nedeniyle, toplum içinde yayılma potansiyeli olan tehlikeli bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Kaynak: DHA

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