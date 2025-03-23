Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden Çıktı

Çorum'da4 çocuk annesi yaşlı kadın evinde bıçak darbesiyle vahşice katledilmiş daha sonra da evi ateşe verilmişti. Cinayeti işleyen şahıs aileden çıktı. Yaşlı kadını öldürüp, bilezik ve altınlarını çaldıktan sonra evini ateş verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki Murat A., tutuklandı.

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Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden Çıktı

Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde 12 Mart akşamı 82 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için köy camisine gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Kış, evden duman yükseldiğini fark etti. Eve giren Eşref Kış, alevlere müdahale etmeye çalışırken bir yandan da eşi Hatice Kış'ı kurtarmaya çalıştı. Komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden Çıktı - Resim : 1

BIÇAK DARBELERİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın aldığı 8 bıçak darbesi sonucu öldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları çalarak kaçtıklarını belirledi. Şüpheli ya da şüphelilerin kaçarken evi ateşe verdiği belirlendi. Hatice Kış, 14 Mart'ta Akkise köyünde aile kabristanına defnedildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kargı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları sürerken, köyde çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Jandarma, şüpheli olarak değerlendirdiği Murat A.'yı 'Kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla dün gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden Çıktı - Resim : 2

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ENİŞTE ÇIKTI

Çorum’da Hatice Kış’ı (77) 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı sitesinden paylaşım yapıldı. Paylaşımda cinayeti işleyen kişinin Hatice Kış’ı öldüren kişinin eniştesi Murat A. olduğu açıklandı

Yapılan açıklamada, "Çorum’un Kargı ilçesinde 12 Mart Çarşamba günü saat 21.20 sıralarında Hatice Kış’ın evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği ihbarının alınması üzerine; olayın aydınlatılması maksadıyla Jandarma Asayiş, JASAT Timleri ve İstihbarat Unsurları görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip ve inceleme ile yapılan araştırmalar neticesinde; Hatice Kış’ın, eniştesi Murat A. tarafından öldürüldükten sonra ziynet eşyalarının çalındığı ve evinin kundaklandığı tespit edilmiştir. Kargı Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda; kasten öldürme ile nitelikli yağma suçlarının faili Murat A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Öte yandan paylaşılan görüntülerde katil zanlısı Murat A’nın altınları gömdüğü yeri gösteren görüntülere de yer verildiği görüldü.

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Kaynak: DHA

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