İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi

Vatan Emniyeti’ndeki işlemleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık İmamoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Başsavcılığımızca şüpheli Ekrem İMAMOĞLU Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri ( suç örgütü kurma , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet almak , kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

'SOMUT DELİLLER TESPİT EDİLDİ'

Savcının İmamoğlu, Şahan, Polat ve Çalışkan hakkında tutuklama talep ettiği sevk yazısında, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu anlaşıldığı öne sürüldü. Ayrıca 31 Mart yerel seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde terör örgütü PKK/KCK iltisaklı şahısların belediye kadrosuna alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri iddia edildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da kullandığı telefon ve dijital materyallerin şifresini emniyet görevlilerine vermediği, Reform vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama gözaltı tarihinden sonra emniyete teslim olduğu belirtildi. Bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında oldukları iddia edildi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in seçilmesini kendisinin tavsiye ettiğine dair beyanda bulunduğu öne sürüldü.

İşte savcılığın sevk yazısının tamamı...

"Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 30/09/2020 tarihli kararı uyarınca örgüte yardım suçu; örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı belirtilmiş, anılan normun konuluş amacı, gerekçesinde; “örgüte hâkim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişi, örgüt üyesi olarak kabul edilerek cezalandırılır.” şeklinde açıklanmış olup, yardım fiilini işleyen failin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaması, yardımda bulunduğu örgütün TCK’nin 314. maddesi kapsamında silahlı terör örgütü olduğunu bilmesi, yardımın örgütün amacına hizmet eder nitelikte bulunması, yardım ettiği kişinin örgüt yöneticisi ya da üyesi olması gerektiği, yardımdan fiilen yararlanmanın zorunlu olmayıp örgütün istifadesine sunulmuş olması ve üzerinde tasarruf imkânının bulunmasının suçun tamamlanması için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 11/11/1991 tarih ve Esas 9-242, Karar 305 sayılı kararında ise; “Sonuç olarak her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülecektir.” şeklinde karar verilmiştir.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇU İŞLEDİKLERİ...'

Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden ve örgüt mensubu ve belediye personeli olan tanık beyanlarını destekleyen 31/03/2024 tarihli seçime yakın döneme ilişkin irtibatlarına dair içerikler, kendilerinin sair terör örgütü mensuplarıyla irtibatlarına dair tespitler, mali analiz raporları içeriği, Azad Barış ve firmalarının “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri ve söylemlerine ilişkin açık kaynak tespit içerikleri, faaliyet doğrultusunda belediyelere sızdırılan belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile personellerden ibaret terör örgütü mensuplarının örgütsel bağlarına dair tespitler (yukarıda da vurgulandığı gibi bu tür diğer şahısların tamamıyla deşifresine ilişkin soruşturmalar devam etmektedir) bir arada değerlendirildiğinde; şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde…

…belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi, kendisinden habersiz belirlenemeyeceği olgusu da nazara alındığında kendisinin Belediye Başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan “Kent Uzlaşısı” faaliyetine bilerek iştirak etmek, bir kısım terör örgütü mensuplarının belediyelerde etkili yerlerde görev alması, diğer bir kısım terör örgütü mensubunun veya öldürülen örgüt mensubu yakınlarının (sözde “Değer Ailesi” tabir edilen yakınlarının) kamu görevinde yer almasını sağlamak suretiyle Yargıtay kararlarında da ifade edilen her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri…

'TELEFON ŞİFRELERİNİ EMNİYETE VERMEYEREK...'

…yine şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın kullanmış olduğu telefon ve dijital materyallerin şifresini kolluk görevlilerine vermedikleri, Reform Vakfı kurucularından şüpheli Mehmet Ali Çalışkan’ın yanında cep telefonu olmadan eş zamanlı yakalama ve gözaltı tarihinden sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu, bu şekilde ilişki ve irtibatlarının deşifresini engelleme amacında oldukları, yine dikkat çekici olarak şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü mensubiyeti nedeniyle kamu davası açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in seçilmesini kendisinin tavsiye ettiğine dair beyanda bulunduğu anlaşılmakla;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş olup,

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nin 100. ve devamı maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA karar verilmesi kamu adına talep olunur."

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Kaynak: Haber Merkezi