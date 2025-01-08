‘Öldüren’ Sigara Şirketi İçin Mahkemeden Emsal Karar, 50 Yıla Ne Kadar Bedel Biçti?

Ankara’da yaşayan 67 yaşındaki mühendis Adnan Yılmazel, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne 50 yıldır içtiği sigaranın neden olduğunu öne süren avukat Senem Yılmazel, sigara şirketine dava açtı.

1 MİLYON TL TALEP ETTİ

Yılmazel, babasının sigara içmeye başladığında 18 yaşından küçüklere satışının serbest olup, zararlarının tüketicilerden gizlendiğini belirtti, 1 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Şirket ise sigaranın bağımlılığa yol açsa bile bırakmak konusunda iradenin kullanıcıda olduğu belirtilerek, davanın reddini istedi.

“KOAH'IN TEMEL SEBEBİNİN SİGARA” VURGUSU

Mahkemede Türk Toraks Derneği tarafından hazırlanan Tütün Kontrolü Çalışma Grubu'nun görüşü rapor olarak sunuldu.

Raporda, sigara dumanında, tütün yaprağının yanması sonucu oluşan 7 bin civarında kimyasal madde bulunduğu, bunların en az 70 adedinin kanserojen olduğunun bilindiği, KOAH'ın temel sebebinin sigara ve diğer tütün ihtiva eden ürünler olduğu işaret edildi.

10 BİN TL’LİK TAZMİNAT YETERSİZ BULUNDU

Adnan Yılmazel'in çok genç yaşlarda sigara kullanmaya başladığı, 2010'da akciğer hastalığının ortaya çıktığı ve 2017 yılında da akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtildi.

İlk mahkemedeki 10 bin TL’lik tazminat kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından yetersiz bulundu. Dava istinaf mahkemesine taşındı.

“BABAM 12 YAŞINDA SİGARA İÇMEYE BAŞLAMIŞ”

Senem Yılmazel’in açtığı davada mahkeme, sigara üreticisi şirketi 500 bin TL manevi tazminata mahkum etti. Kararın emsal olduğunu belirten Yılmazel, “Babam 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış. Bu emsal bir karar evet; ama ben babamın hayatta olmasını tercih ederdim” diye konuştu.

dedi.

Kararda, “Takdir edilecek manevi tazminat miktarının, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, fakat zenginleşme aracı da olmamalıdır” denildi.

Kaynak: DHA