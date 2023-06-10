Okulların TÜGVA'ya tahsisine TKP'den tepki: 'Okullarımızın Bilal Erdoğan'ın kişisel himayesindeki vakfa bırakılmasını kabul etmiyoruz'

İstanbul'un farklı ilçelerindeki toplam 237 okul ve bu okulların spor salonları, valiliğin onayıyla AKP'li isimlerin yönetiminde olduğu TÜGVA'ya tahsis edildi. Devlet okullarında yaz boyu dini eğitimin önünü açan karara tepki Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü'nden geldi.

"KAYNAKLARIN GERİCİLİĞE TESLİMİ ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Okullarda hâlâ birçok sorunun çözüm beklediğini hatırlatan TKP İstanbul İl Örgütü, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada ''Liselerin TÜGVA'ya tahsis edilmesi kamu kaynaklarının dinci gericiliğe teslim edilmesi anlamı taşımaktadır'' denildi.

''Geleceğimizin gericiliğe teslim edilmesine izin vermeyeceğiz'' başlığını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Niteliksiz eğitim ve gerici müfredatlar altında ezilen gençlerimiz Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA ve buna benzer vakıflar eliyle dört bir yandan kuşatılmaya çalışılmaktadır. Birçok öğrenci sağlıklı beslenemez, nitelikli eğitim alamaz ve okullarının imkansızlığıyla baş başa bırakılmışken liselerin TÜGVA'ya tahsis edilmesi kamu kaynaklarının dinci gericiliğe teslim edilmesi anlamı taşımaktadır.

Okullarımızın Bilal Erdoğan'ın kişisel himayesindeki vakfa bırakılmasını kabul etmiyoruz.

İzmir'de 'Manevi Danışmanlık' projesi adı altında okullara imamların, müezzinlerin atanmasından sonra, İstanbul'da okulların 'yaz okulu' proje kapsamında TÜGVA'ya teslim edilmesi ülkemizde gericiliğin eğitim sistemine dönük çok boyutlu bir kurgusunun olduğunun açık örneğidir.

Gericiliğin bu açık saldırısı öğrencilerin velilerin ve eğitim emekçilerinin ortak mücadele başlığı olmak zorundadır.

Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini gericiliğe teslim etmeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz Bilimsel ve laik eğitim mücadelesi için AKP iktidarının karşısına dikileceğiz ve geleceğimize sahip çıkacağız.''