Malatya'da 12 işçi gıdadan zehirlendi

Malatya’da bir tekstil fabrikasında çalışan 12 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

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Malatya'da 12 işçi gıdadan zehirlendi

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 600 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında rahatsızlanan 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin fabrikada öğle yedikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları belirtilirken, işçilerden 11’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1’i ise Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aynı yemekten yediği belirlenen diğer işçilerin de yakın takibe alındığı öğrenildi.

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