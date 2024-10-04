Okullar Tatil Oluyor! MEB Takvimi Açıkladı

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihi netleşti.

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Okullar Tatil Oluyor! MEB Takvimi Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İlk ara tatil için 11-15 Kasım tarihleri belirlendi.

Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak. Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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