MEB Duyurdu: Tüm Okullarda O hafta 1.5 Gün Tatil Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair takvimi yayımladı. Yeni takvime göre, okulların tatil süreleri de o tarihlerde 1.5 uzatılmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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MEB Duyurdu: Tüm Okullarda O hafta 1.5 Gün Tatil Olacak - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve öğretmenler için sevindirici bir haber paylaştı. 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair önemli gün ve haftaları içeren takvim yayımlandı. Buna göre, MEB’e bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, belirlenen tarihlerde 1.5 gün boyunca tatil yapma fırsatına sahip olacak. Bu yeni takvimle birlikte, okulların tatil süreleri de o tarihlerde uzatılmış olacak. İşte o günler...

Kaynak: Haber Merkezi

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