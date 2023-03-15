Okullar arasındaki futbol maçındaki Nazi selamına soruşturma

Üsküdar Amerikan Lisesi, Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirdiği futbol maçında gol sevinci yaşayan Amerika Lisesi öğrencileri Nazi selamı verdi.

Yahudi öğrencilere karşı yapılan nefret hareketine ilişkin olarak sosyal medyada tepki gösterilirken Üsküdar Amerikan Lisesi yaptığı açıklamada Nazi selamını "yanlış hareket" olarak yorumladı.

Okuldan yapılan açıklamada "1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak, Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen futbol maçında bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareket nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz" denildi.

Ulus Musevi Lisesi ile görüştüklerini kaydeden Üsküdar Amerikan Lisesi üzüntülerini dile getirdiklerini ifade ederek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMUNDAN TEPKİ

Ayrıca Türk Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh de Twitter hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulundu. İbrahimzadeh "Einstein : Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır …. Ya “eğitim” verilmiyor … Veya çok hızlı unutulacak bir eğitim var .. Veya ….. …… !" sözleriyle tepkisini gösterdi.