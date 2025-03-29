Okulda 'Oruç Tutma Yarışması' Düzenlemişler!

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Alemler İlk ve Ortaokulu'nda Alemler Cami İmam Hatibi ve Alemler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Furkan Hakan Büyükpamukçu 'oruç tutma yarışması' düzenledi. 9 sınıfta en çok oruç tutan 9 öğrenciye madalya verildi.

Anaokulu da dahil olmak üzere ödül verilen etkinlikle ilgili konuşan Büyükpamukçu, "İnşallah bu yılı başlangıç olarak kabul edip gelenekselleştireceğiz. Ramazan ayında iyilik haftasında sahip çıktıkları için küçük bayramlık ödüllerle ödüllendirildiler" dedi.

Karacusu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, daha sonra öğrencilere madalya taktı.

Kaynak: ANKA