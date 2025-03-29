Bakan Yerlikaya Açıkladı! İki Yıldaki Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 yıldaki bayram tatillerinde meydana gelen kazalarda 744 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ve vatandaşlara tedbirli olmanın önemini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya Açıkladı! İki Yıldaki Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı arefesinde yaptığı açıklamada son 2 yıldaki bayram tatillerinde meydana gelen kazalarda 744 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak dikkatli olma uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 744 canımızı yitirdik. En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında; hız ihlali maalesef 375 vefat, şerit ihlali maalesef 177 vefat, geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat, arkadan çarpma maalesef 55 vefat, dönüş kurallarının ihlali maalesef 22 vefat, kırmızı ışık ihlali maalesef 19 vefat ve diğer ihlallerden maalesef 94 vefattan oluşuyor. Kimi kazalar birden fazla nedenin ihlali nedeniyle meydana geliyor. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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