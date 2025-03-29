Ajet’ten Şam’a İlk Uçuş, Tarih Belli Oldu

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, 21 Nisan’da Suriye’nin başkenti Şam’a seferlerine başlayacağını duyurdu.

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Ajet’ten Şam’a İlk Uçuş, Tarih Belli Oldu

Kuruluşunun 1’inci yılını kutlayan AJet, Şam’a ilk uçuşu 21 Nisan’da yapacak. Havayolu şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi), Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise haftada 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Şam Uluslararası Havalimanı’na direkt seferler düzenleyecek.

İstanbul ve Ankara’dan Şam’a seyahat etmek isteyen yolcular için biletler 149 Dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

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AJet Suriye
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