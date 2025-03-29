Dışişleri'nden İsrail'e 'Ateşkesi İhlal' Kınaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edip Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesini kınadığını açıkladı.

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Dışişleri'nden İsrail'e 'Ateşkesi İhlal' Kınaması

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama geldi. "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan halkına olan desteğin yinelendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha gösterdiği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez dün başkent Beyrut'u da hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Kaynak: AA

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