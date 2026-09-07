Okul Öncesi Kırtasiyede 'Kasa' Tuzağı: 106 Bin Ürün İncelendi, Bakanlık Düğmeye Bastı

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Okulların açılmasına sayılı günler kala, velilerin kırtasiye alışverişi mesaisi yoğunlaşırken Ticaret Bakanlığı da fırsatçılara karşı sahaya indi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, megakentin 39 ilçesinde çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek güvensiz ürünler ile velilerin cebini hedef alan fahiş fiyat ve etiket oyunlarına karşı eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Şişli başta olmak üzere birçok noktada oyun hamurları ve kimyasal okul malzemelerinden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı.

REYON BAŞKA KASA BAŞKA

Denetimlerin bilançosunu açıklayan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 5 Ağustos'tan bu yana 885 kırtasiye ve perakende satış noktasında toplam 106 bin 901 ürünün mercek altına alındığını belirtti. Yapılan incelemelerde, 251 üründe reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutmadığı suçüstü tespit edildi. Tüketiciyi yanıltan bu etiket aykırılıkları sebebiyle ilgili işletmelere toplam 997 bin 223 lira idari para cezası kesildi.

24 BİN ÜRÜNDE 'FAHİŞ FİYAT' İNCELEMESİ

İsmail Menteşe, "Yine bu denetimlerin içerisinde 24 bin 378 üründe de fiyatlarını yüksek bulduk. Bunları da şu an alım ve satış fiyatlarını inceliyoruz, faturalarını istedik. Neticelendiğinde de Bakanlığımız bu konuda kamuoyuna duyuru yapacaktır" diye konuştu.

GÜVENSİZ ÜRÜNDE 'SIFIR TOLERANS'

Bakanlığın "güvensiz ürüne sıfır tolerans" mottosuyla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade eden Menteşe, geçmiş yıllara oranla çok büyük bir başarı sağlandığını vurguladı. 2011 yılında piyasadaki kırtasiye ürünlerinin yüzde 50’sinin güvensiz ve sağlığa zararlı olduğunu hatırlatan Menteşe, sıkı denetimler ve mevzuat değişiklikleri sayesinde bu yıl itibarıyla güvensiz ürün oranının yüzde 1’in altına düştüğünü söyledi.

Ayrıca, esnafın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uyum oranının geçen yıla göre yüzde 85 arttığı, süreç kapsamında 419 işletmeye de mevzuata uyum eğitimi verildiği bildirildi.

Kaynak: DHA