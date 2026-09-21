Okul Güvenliğinde Yeni Dönem: Protokol İmzalandı

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Okullarda yaşanan saldırı ve şiddet olaylarını engellemek amacıyla hazırlanan Okul Güvenliği Protokolü, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde ortak açıklama yaptı. Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 2026-2027 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var. Geçen sene 2025-2026 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşadığımız elim hadiselerden sonra bu sene tedbirleri arttırmış olduk okul güvenliğiyle ilgili. Ben o saldırılarda hayatını kaybeden 9 öğrencimize, 9 canımıza ve öğretmenimize tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

RİSK DERECELENDİRİLMESİ YAPILDI

* Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü derecede riskli olan okullarımızdaysa polis irtibat görevlilerimiz var. Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim, öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret.

'VELİLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR'

* Öğrencilerimizin velilerine büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okula, okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor? Bunları mutlaka gözlemlesinler. Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Bu şekilde olursa, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Millî Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah huzurlu bir şekilde bu eğitim öğretim yılının da sona ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, belasız, güvenli bir şekilde sona ermesini diliyorum.