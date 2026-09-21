İlayda Alkaş Cinayeti Davasında Pişkin Savunma: Hem Katletti Hem de Anneden Şikayetçi Oldu!

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde 15 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen kadın cinayetinin duruşmasında isyan ettiren anlar yaşandı.

Arkadaşının doğum günü kutlamasından dönen İlayda Alkaş (22), evinin önünde pusuda bekleyen ayrıldığı dini nikahlı eşi Cemal Alpaslan (30) tarafından silahla katledilmişti. Olayın ardından kaçan ve 5 ay sonra Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan Alpaslan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

12 KURŞUNLU PUSU İDDİANAMEDE

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan esas hakkındaki iddianamede cinayetin boyutu gözler önüne serildi. Sanık Cemal Alpaslan'ın cinayet günü saatlerce İlayda Alkaş'ın evinin yakınındaki bir kıraathanede oturarak pusuda beklediği netleşti.

Genç kadının adli tıp raporunda vücudunun çeşitli yerlerinde tam 12 mermi girişi olduğu saptandı. Savcılık, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmadan ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

'TÜM OLAYLAR ANNESİ YÜZÜNDEN OLDU, ŞİKAYETÇİYİM'

Duruşmada söz hakkı alan tutuklu sanık Cemal Alpaslan, sergilediği pişkin tavırla mahkeme salonundakileri hayrete düşürdü. İşlediği vahşi cinayeti görmezden gelen Alpaslan, "Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Önceki savunmaları aynen tekrar ederim. Tüm olan olaylar annesi Hülya Al yüzünden olmuştur. Ondan şikayetçiyim" diyerek suçu acılı anneye atmaya çalıştı.

'EVE GELDİĞİNDE YÜZÜ GÖZÜ MORDU, DÜŞÜK YAPMIŞTI'

Duruşmada gözyaşları içinde tanıklık yapan İlayda'nın kız kardeşi M.A., ablasının evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kaldığını şu sözlerle anlattı:

"2025 yılı Mayıs ayında babam, ablamı dayak yediği için eve getirdi. Ablam geldiğinde dövülmüştü, yüzü gözü mordu. Eve geldiğinde hamile değildi ve şiddet yüzünden düşük yapmıştı. Olay günü doğum gününü kutladıktan sonra eve döndük, taksiden inip binaya girdik. Cemal arkadan gelir gelmez küfürler ederek ateş etmeye başladı."

'İNDİRİMSİZ CEZA' TALEBİ

Duruşmada dinlenen tanık H.A. ise, İlayda Alkaş'ın kendisine vefatından bir hafta önce bebeğini Antalya'da bir klinikte aldırdığını söylediğini iddia etti. İlayda Alkaş’ın aile avukatları ise sanığın haksız tahrik veya iyi hal indirimi gibi maddelerden yararlanmaması gerektiğini, cinayetin planlı ve soğukkanlı bir "tasarlama" suçu olduğunu vurgulayarak en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Sanık avukatları ise olayda tasarlama olmadığını öne sürdü.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, aile avukatlarının tanık beyanlarına karşı detaylı savunma hazırlayabilmeleri için ek süre talebini yerinde bularak davayı 19 Ekim tarihine erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA