Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrimiçi olarak yapılacak. Uygulama klavuzu ise bakanlık sitesinde yayımlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çevrimiçi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrimiçi olarak yapılacak. Uygulama Kılavuzu ise güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Yayınlanan bilgilere göre 25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, bugün 23.59'da tamamlanacak.

Sınav, 19 Kasım'da 10.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Çevrimiçi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

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