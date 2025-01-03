Öğrencilere Müjde! Vize Ücreti Kaldırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni sistem sayesinde öğrenciler, kartlarını yenilemek veya düzenlemek için danışma merkezlerine gitme zorunluluğundan kurtuluyor. Tüm işlemler online olarak hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca, bu uygulama ile her yıl ödenmesi gereken vize ücreti de kaldırılıyor.

Öğrenciler, Malatya Kart işlemlerini online olarak düzenlemek için MOTAŞ'ın Resmi Web Sitesi www.motas.com.tr adresine giriş yaparak yönlendirmeleri takip edebiliyor ya da MOTAŞ'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek de işlemlerini yapabiliyor. Böylelikle üniversite öğrencileri tüm işlemlerini online ortamda yapacak.

Kaynak: İHA