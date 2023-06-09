ODTÜ'de Onur Yürüyüşü için buluşan öğrencilere polisten saldırı

ODTÜ’de gerçekleşmesi planlanan 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü gerçekleşmeden saatler önce polisler, üniversiteye giriş yaptı. Polisler yürüyüş için toplanan öğrencileri gözaltına almaya başladı.

ODTÜ'de Onur Yürüyüşü için buluşan öğrencilere polisten saldırı
(Fotoğraf: Evrensel)

ODTÜ’de gerçekleşmesi planlanan 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi ODTÜ rektörlüğü Onur Yürüyüşü’ne izin vermediğini duyurarak öğrencileri tehdit etmiş, rektörlüğün tarafından yapılan duyuruda “Belli bir grubun, üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlarından anlaşılmaktadır” denilmişti.  Gerekli her türlü güvenlik önleminin alınacağını söyleyen rektörlük, yürüyüş öncesinde okula çok sayıda polisin girmesine izin verdi.

POLİSTEN SALDIRI

ODTÜ Rektörlüğü’nün bir önceki gün attığı tehdit maili ve yasaklarına rağmen ODTÜ LGBTİ Dayanışmasının düzenlediği 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü için saatler öncesinde üniversiteye çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi.

Kütüphaneye giren polisler, yürüyüş başlamadan öğrencileri gözaltına aldı.

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