Ödemiş Yangınında Mucize! Köyler Kül Oldu, O Bahçe Sapasağlam Kaldı: Emeğimin Karşılığını Aldım

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İzmir'in Ödemiş ilçesi, 2 Temmuz'da başlayan ve rüzgarla birlikte hızla yayılan orman yangınıyla tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Tosunlar Mahallesi'nde başlayıp Karadoğan ve Işık mahallelerine kadar ilerleyen alevler, zeytinlikleri, evleri, ağılları ve tarım arazilerini küle çevirdi. Ancak bu kara tablo içinde umut veren bir ayrıntı dikkat çekti. Çiftçi Ahmet Türk'ün yıllardır özenle baktığı 4 dönümlük bahçesi yangından sapasağlam çıktı.

KÖYLER YANDI, O DİRENDİ

Alevler Suçıktı, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallelerini tehdit ederken, çok sayıda vatandaş eşyalarını bile alamadan tahliye edildi. Pek çok köylü yılların emeğini dakikalar içinde kaybetti. Zeytinlikler, hayvan yemleri ve evler kül oldu.

Ancak Karadoğan'da siyaha bürünmüş arazi içinde yeşil kalan bir alan vardı. O da 68 yaşındaki çiftçi Ahmet Türk'ün bakımlı bahçesi. Her yıl düzenli olarak sürülen, çapalanan ve otlardan arındırılan arazi, yangın felaketinde alevlere direndi.

'EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM'

Yangın sonrası bahçesini kontrol etmeye gelen Ahmet Türk, duygularını şöyle dile getirdi:

"Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor. Bahçeye bakmazsan kül olur gider. Yıllarca, nesilden nesle bu tarlanın, arazinin kalması lazım. Yangından sonra gelip gördüğümde sevindim. Bakmasaydık yıllarca verdiğimiz emek boşa gitmiş olacaktı.

Emeğimin karşılığını aldım. Ben her zaman arazime iyi bakıyorum. Herkes arazisindeki otları biçsin, ızgara çeksin, ot olmadığı zaman yangın da olmaz. Bahçemin yanmadığına seviniyorum ama arkadaşlarımızın ağaçları, evleri yandı. Bu üzüntü verici."

YARDIM ÇAĞRISI

Mahalle muhtarı Levent Köymen, birçok evin ve bahçenin tamamen yandığını belirterek, devletten acil destek beklediklerini söyledi:

"Bu yangın sadece ağaçları değil, insanların geleceğini de yaktı. Tarım bitti, hayvancılık durdu. Devletimizin buraya el uzatmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA