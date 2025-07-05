Gecekondudaki Yangın Otomobile Sıçradı

Küçükçekmece'de gecekondudaki yangının otomobile sıçraması sonucunda hem gecekondu hem de otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Gecekondudaki Yangın Otomobile Sıçradı
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Küçükçekmece'de gecekonduda başlayıp otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanarya Mahallesi Hüdhüd Kuşu Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, gecekondu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kolundan hafif yaralanan bir kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

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