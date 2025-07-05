Zabıtadan Sosyal Deney: Dilenci Kılığına Girdi, 10 Dakikada 340 Lira Topladı

Çankırı'da vatandaşların farkındalığını arttırmak adına bir sosyal deney yapana zabıta, dilenci kılığına girerek 10 dakikada 340 TL topladı.

Zabıtadan Sosyal Deney: Dilenci Kılığına Girdi, 10 Dakikada 340 Lira Topladı
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Çankırı Belediyesi'nde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek için dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında vatandaşlardan para isteyen dilenci kılığındaki zabıta, sadece 10 dakikada 340 TL topladı.

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Zabıta kıyafetlerini çıkartıp eski kıyafetler giyen, bacağını sargı bezi ile saran, maske, şapka ve gözlük takan zabıta, elindeki iş göremezlik raporu ile vatandaşlardan para istedi. Zabıtanın para istediği birçok vatandaş ise para verdi. 10 dakika içerisinde toplanan 340 TL para, daha sonra vatandaşlara geri dağıtıldı. Zabıta amiri tarafından paraları iade edilen vatandaşlara istismar edilmemeleri için daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Deney sırasında bir dilenci de yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: İHA

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