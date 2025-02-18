'Nutella'nın Babası' Francesco Rivella Hayatını Kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran fındık kreması Nutella'nın mucidi Francesco Rivella'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Rivella, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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'Nutella'nın Babası' Francesco Rivella Hayatını Kaybetti

Tüm dünyada en çok tüketilen fındık kreması markaları arasında yer alan Nutella’nın mucidi olarak bilinen Francesco Rivella’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Nutella'nın Babası' Francesco Rivella Hayatını Kaybetti - Resim : 1

97 yaşında hayatını kaybeden Rivella’nın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayata gözlerini yumduğu İtalyan basınından çeşitli kaynaklarca duyuruldu.

Rivella efsane haline gelen fındık kremasının geliştirilmesinde önemli pay sahibi olduğu için, ‘Nutellanın Babası’ olarak adlandırılıyordu.

1952 yılında İtalyan çikolata devi Ferrero’da çalışmaya başlayan Rivella, markanın ikonik ürünlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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